Ertrunkener 13-Jähriger war Megatalent am Piano

Bei einem Badeunfall im Burgseeli bei Goldswil im Berner Oberland ist im Juni ein 13-Jähriger Junge ertrunken. Er gehörte zu einer Reisgruppe aus der USA. Nun wird bekannt: bei dem Opfer handelt es sich um Albert Yin.

Der Junge war ein begabter Pianist und spielte am Tag vor seinem Tod noch im Auditorium des KKL Luzern, wie CBS berichtet. Von Seiten der Eltern heisst es, er habe dort eine von Franz Liszts Ungarischen Rhapsodien vorgetragen und diese «wunderschön und kraftvoll» interpretiert. Der Auftritt im KKL war Teil einer weltweiten Tournee.

Taucher hat Yin geborgen

Über die konkreten Umstände des Unfalls am Folgetag, ist allerdings nach wie vor nichts bekannt. Die Berner Kantonspolizei kommunizierte damals, dass sie eine Mitteilung erhalten haben, ein Kind sei im Wasser verschwunden.

Ein Polizeitaucher fand bei dem Einsatz den Buben, worauf er geborgen und sofort reanimiert wurde. Nachdem er mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen worden war, verstarb er jedoch.

Vielseitig talentierter Junge

Albert Yin war laut CBS ein vielseitig talentierter Junge, der neben dem Piano auch leidenschaftlich Cello und Eishockey spielte.

Die Familie will für Yin nun eine Stiftung gründen und sammelt mit einem Crowdfunding gleichzeitig Geld für die Beerdigung, die am Samstag in den USA stattfinden soll.

(stv)