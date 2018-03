Ex-Rebellen spielen gratis an Beamten-Party

Nach 29 Jahren ging Anfang Jahr Peter Schranz, Vizeleiter von Kultur Stadt Bern, in Pension. An der Abschiedsfeier nahmen 250 Leute teil, die Stadt wandte 26'000 Franken dafür auf. Bisher wurde angenommen, der grösste Ausgabeposten sei das Engagement der Band Züri West gewesen, doch wie die «Berner Zeitung» am Freitag berichtete, spielte die Gruppe gratis.

An der Sitzung vom Donnerstag gab der Gemeinderat bekannt: «Züri West verlangten keine Gage.» In einer kleinen Anfrage wollten Alexander Feuz und Henri-Charles Beuchat (beide SVP) von der Stadt wissen, wofür Kultur Stadt Bern das Geld damals im Januar ausgegeben habe.

«Hauptsächlich wurde das Geld für die Kultur ausgegeben»

Veronica Schaller, Chefin Kultur Stadt Bern: «Züri West konnten überhaupt nur zum Fest eingeladen werden, weil die fünf Musiker mit dem damaligen stellvertretenden Abteilungsleiter bekannt sind.» Deshalb habe die Band auf eine Gage verzichtet. 10'000 Franken seien für die Miete des Equipments und die Abgeltung der Crew bezahlt worden.

Erst im Februar hatte sich Schaller wie folgt geäussert: «Die 26'000 Franken hat man hauptsächlich für die Gagen der Bands bezahlt.» Am Donnerstag liess sie Folgendes verlauten: «Es hätte heissen müssen: Hauptsächlich wurde das Geld für die Kultur ausgegeben.» Eine Gage für Züri West sei nicht bezahlt worden.

(ber)