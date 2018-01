FC-Thun-Spieler erlebten die volle Wucht von Evi

Die erste Mannschaft des FC Thun war für drei Tage in Grindelwald-First zur Teambildung. Was sie erlebten, habe sie zusammengeschweisst, sagt Clubsprecher Nik Thomi: «Es fühlte sich an wie ein Survival Camp.»

Am ersten Tag gingen die Spieler noch ruhig auf einen «Flug» mit dem Firstglider. Doch am Dienstag sorgte Sturm Evi für unverhoffte Action. «Wir waren auf dem Jungfraujoch. Auf der Aussichtsplattform hat der Sturm mit über 100 km/h geblasen, das war ein einmaliges Erlebnis», sagt Thomi. «Und auf der kleinen Scheidegg haben wir beim Umsteigen ein Peeling bekommen.»

Spieler wurden seekrank

Für die Heimreise von der kleinen Scheidegg zurück in ihre Hütte oben auf der First mussten die abgestellten Gondeln extra wegen den Fussballern wieder fahren. «Einige Spieler wurden seekrank, weil das Gondeli so gewackelt hat.»

Und auch die Heimreise nach Thun am Mittwoch war ein Abenteuer: «Es gab wieder eine Spezialfahrt für uns. Es war eigentlich eher eine Evakuation: Alle mussten runter vom Berg, auch das Personal. 42 Personen wurden in sieben Gondeli gepfercht.»

(cho)