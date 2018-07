«Der neue SCB-Zug ist pure Provokation»

«Mit diesem Zug soll, respektive muss ich fahren? Sorry, liebe BLS, aber das geht überhaupt nicht!», schimpft der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr auf Facebook und Twitter. Der Grund für seinen emotional aufgeladenen Post ist nicht etwa ein zugemüllter oder vollgesprayter Zug, sondern der neue SCB-Mutz, welcher seit zwei Wochen auf dem BLS-Schienennetz fährt und auch in Biel hält.

Umfrage Empfinden Sie es als Provokation, dass der SCB-Zug nicht nur in der näheren Umgebung von Bern unterwegs ist? Ja! Pure Provokation!

Interessiert mich nicht. Hauptsache ich komme von A nach B.

Nein, finde ich Super!

Der ehemalige EHC-Biel-Junior Fehr kann die Überlegungen der BLS nicht verstehen: «Weit über 50 Prozent Eurer Kunden sind keine Fans des SCB», moniert er. Schliesslich fordert der Bieler Stadtvater die BLS auf, auch einen Zug für Gottéron, die SCL Tigers und natürlich seinen EHC Biel zu gestalten.

Keine weiteren Hockey-Züge in Sicht

Helene Soltermann, Sprecherin bei der BLS, kann den Unmut von Fehr verstehen, beschwichtigt jedoch: «Wir pflegen seit Jahren eine enge Partnerschaft mit dem SC Bern. Wir wollten mit dem neuen Mutz niemanden verärgern, sondern den Fans des SCB einfach eine Freude bereiten.» Zur Zeit seien keine weiteren Zusammenarbeiten mit anderen Hockey-Clubs vorgesehen. Ausserdem weist die BLS darauf hin, dass sie jederzeit die Möglichkeit bieten würden, Züge nach Absprache mitzugestalten: «In Bern verkehren unter anderem auch ein Zug der ‹Berner Zeitung› und einer des Guetzliherstellers Kambly.»

Unter Fehrs Twitter- und Facebookeinträgen sammelten sich mittlerweile hunderte von Kommentaren. Eine Userin warnt beispielsweise: «Es wird nicht lange gehen, bis der Zug versprayt ist. Das ist pure Provokation.» Dass Fans von gegnerischen Mannschaften den Zug beschädigen oder verschmieren könnten, macht der BLS bislang noch keine Sorgen: «Wir behandeln Vandalismus in allen Zügen gleich. Sollte es zu Schäden oder Graffitis kommen, werden diese so schnell wie möglich entfernt», so Soltermann.

Gratulation aus Biel

Beim EHC Biel heisst es über den neuen Mutz: «Das war ein gelungener Coup des SCB. Selbst wenn sie den Zug wieder umlackieren müssten, sprechen alle darüber. Je weniger Aufmerksamkeit man dem Zug gibt, desto besser», sagt Martin Steinegger, EHC-Sportchef und selbst ehemaliger SCB-Profi, gegenüber 20 Minuten. Mit einem Lächeln fügt er an: «Zum Glück bin ich nur sehr selten mit dem Zug unterwegs.»

Der Zug hält bisweilen auch in Freiburg. Die Verantwortlichen von Fribourg Gottéron reagierten jedoch nicht auf die Anfrage von 20 Minuten. Etwas weniger dürften sich die Langnauer am Zug stören, denn dort hält der Berner Mutz bisher noch nicht.