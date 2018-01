Firmenschild passte nicht ins Strassenbild

Seit 14 Jahren betreibt Ursula Hensler bereits ihr eigenes Kosmetikstudio an der Westbahnhofstrasse in Solothurn. 2016 flatterte bei der Geschäftsfrau jedoch ein Brief herein mit der Überschrift «Bauen ohne Baubewilligung», wie die «Solothurner Zeitung» berichtete. Nicht aber etwa, weil sie neue Bauten errichtet hatte, sondern weil das Firmenschild ihres Kosmetikstudios am Balkon ihres Studios nicht ins Bild des Strassen-Schönheitsideals passte.

Hensler entschied sich, ein Reklamationsgesuch für das knapp drei Meter lange Schild zu stellen – erhielt dann aber prompt eine Absage mit der Begründung, es handle sich um ein Ortsbildschutzgebiet. Bedeutet: ein Gebiet mit speziellem städtebaulichen Charakter. Die Struktur des Strassenbildes sei deshalb zu erhalten.

Fehlende Gleichberechtigung

Die Kosmetikerin musste die Firmenbeschriftung letztendlich also von der Fassade entfernen, was sie bis heute noch ärgert. «An jener Fassade sind noch andere Werbetafeln angebracht, beispielsweise das orange leuchtende M der Migros», sagt sie gegenüber der «Solothurner Zeitung». Ausserdem sei es für sie schwer zu verstehen, wieso das Schild erst nach so langer Zeit zu einem Problem geworden sei.

Das Stadtbauamt begründet die Massnahme damit, dass die Balkone und deren Geländer für das Ortsbild prägend seien und deshalb nicht durch angebrachte Reklametafeln überdeckt werden sollten. «Falls eine Anschrift gestalterisch an den Gebäudecharakter angepasst wird, kann sie bewilligt werden», sagt Leiterin Andrea Lenggenhager.

