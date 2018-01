Langnauer rappt «gimmer vo däm Fizzy, Bro»

Der Langnauer MC Nevu hat kurz vor Silvester eine Newschool-Lobeshymne auf sein Lieblingsgetränk veröff entlicht. «Gimmer vo däm Fizzy, Yo, diä Markä ig bi fly», rappt er in Trap-Manier und mit ganz viel Autotune.

EP kommt bald

Momentan arbeitet Nevu an seiner Debut-EP mit Videoclips und allem drum und dran. Sechs Songs werden auf dem Werk mindestens enthalten sein. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt.

«Ich wollte im alten Jahr noch etwas raushauen», sagt er zum Release. Der Song sei spontan entstanden – die meisten seiner Texte kreiert Nevu, der mit bürgerlichem Namen Nevzat Sejdija heisst, erst im Studio: «Ich schaue jeweils, was passt. Der Beat war cool, da habe ich einfach probiert. Ich freestyle meistens einfach.» Seit dem Release wird er immer wieder auf den Song angesprochen. Wieso er soviel Resonanz ausgerechnet auf diesen Song bekommt, kann er selber nicht sagen.

Ein Schluck und er war Fan

Das Stück handelt vom Erfrischungsgetränk Fizzy, das im Tessin produziert wird und früher unter dem Namen Gazzosa bekannt war. Die Limonade, die es in fünf verschiedenen Geschacksrichtungen gibt, ist Nevus Lieblingsgetränk: «Ich habe es an jenem Tag, als ich den Song recordete, zum ersten Mal in einer Bar bestellt. Als ich einen Schluck genommen habe, wusste ich sofort: dazu mache ich einen Song. Zudem ist es ein Schweizer Getränk, das will ich supporten.»

Der 21-Jährige angehende Automechaniker rappt seit sechs Jahren. Nevu mischt und mastert alles selber. Das von ihm gegründete Label nennt er «P9 Gang». Details zur Namensgebung will er nicht preisgeben: «Das behalte ich für mich.»



Einladung ins Tessin

Seit dem Release von «Fizzy» seien schon verschiedene national bekannte Musiker auf ihn zugekommen, um ihn für Zusammenarbeiten anzufragen. Der Emmentaler will aber weiter selbständig und unabhängig Musik machen. Er hofft jedoch, dass durch die Medienpräsenz einige Engagements hereinkommen. Ohne gut vernetzten Manager oder Major Label im Rücken seien solche Anfragen rar, aber trotzdem würde er gerne Gigs geben.

Einen Erfolg konnte Nevu dank dem Song schon verbuchen: Die Fizzy-Hersteller aus dem Tessin stiessen im Netz auf den Song und suchten daraufhin den Kontakt zu ihm. Unverhofft flatterte daraufhin ein Paket-Abholschein in Nevus Briefkasten. Am Postschalter dann die Überraschung: ein Dankesschreiben sowie eine neue Edition des Getränkes.

Bald Marketing-Figur?

Zudem wurde Nevu ins Tessin eingeladen. Das Unternehmen möchte dem Rapper gerne die Herstellung des Getränks zeigen. Verwaltungsrat Luca Bianda von der Gazzose Ticinesi SA sagt: «Im Frühling könnte ich ihm eine spezielle Grotto zeigen.»

Bianda finde den Song super, auch wenn der Tessiner nicht ganz alles versteht. Zudem habe er sich überlegt, den Rapper anzufragen, ob er Lust habe, für Marketingzwecke etwas mit ihnen zu planen. Denn es habe auch schon einmal ein Tessiner Musiker einen Fizzy-Song gemacht, der im Radio als Werbung gespielt wurde. «Wir haben noch kein neues Konzept für den Berner Rapper ausgearbeitet, soweit sind wir noch nicht. Aber ich werde den jungen Mann bald persönlich anrufen, um mit ihm die Sache zu besprechen.»