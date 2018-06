Schweinisches Public Viewing in Bern

Tausende Fussballfans versammelten sich am Montag in den verschiedenen Public Viewings der Stadt Bern. Mit Bier und Freunden traf man sich etwa auf der grossen Schanze, in einer Bar oder auf der Public-Viewing-Area bei der Turnhalle Bern. Genau dort bekamen die Zuschauer am Montag zur Halbzeitpause besondere Unterhaltung geboten.

Umfrage Finden Sie Flitzer an einer WM angebracht? Ja, die gehören doch einfach dazu.

Mir egal.

Ist doch witzig.

Nein, finde ich völlig unnötig.

Wette verloren

«Ein Mann rannte nackt, mit einer Schweinemaske vermummt über die Fanzone», sagt ein Leser-Reporter. Der Mann habe eine Wette verloren, sich in der Folge vor zahlreichem Publikum entblössen und anschliessend ein Bad im kalten Brunnen nehmen müssen.

Offenbar sei es in dieser Public-Viewing-Anlage nicht die einzige Flitzer-Aktion gewesen: «Auch beim Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien rannte ein Mann nackt übers Gelände», erzählt der Leser-Reporter.

(rc)