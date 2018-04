Wer will ein Feuerwehrauto für 30'000 Fr?

Manch kleiner oder grosser Bub träumt davon, ein Feuerwehrauto zu besitzen – und zwar ein echtes. Diesen Wunsch kann man sich jetzt verwirklichen und ein waschechtes Löschfahrzeug erstehen, das einst auf dem Flughafen Belp im Einsatz stand. Der Preis: rund 30'000 Franken.

Verkauft wird das Fahrzeug aber nicht vom Flughafen Bern-Belp, sondern von der Garage Graf & Müller aus Wallenwil TG. Zur Frage, weshalb gerade eine Garage in der Ostschweiz das Feuerwehrauto verkauft, will sich Geschäftsführer Simon Graf nicht äussern und verweist an den Flughafen. Doch den genauen Grund dafür kennt man dort offenbar auch nicht: «Es wird sich aber um ein ganz normales Verkaufsgeschäfts gehandelt haben», sagt Céline Schoch von der Flughafen-Kommunikation. Mittlerweile sei das 1982 in Betrieb genommene Fahrzeug durch ein neues ersetzt worden (siehe Bildstrecke oben).

Ein Fan als Käufer ist denkbar

Doch wer will denn einen 320 PS starkes Mercedes-Feuerwehrauto kaufen? Graf: «Vermutlich wird es am Ende im Ausland landen, es sind schon mehrere Exportanfragen eingegangen.» Aber auch ein Fan, der sich mit Feuerwehrautos befasst, sei durchaus denkbar – bislang habe sich jedoch noch kein solcher gemeldet. «Ausserdem ist die Inbetriebnahme eines solchen des Fahrzeugs sehr kostspielig», gibt Graf zu bedenken. Denkbar sei auch eine Verwendung als Bewässerungsfahrzeug in der Landwirtschaft.

Der Kaufpreis von knapp 30'000 Franken ist vor allem der Ausstattung des Flughafen-Feuerwehrautos geschuldet. So sind Pumpe und Schlauchhaspel laut Inserat auf Auto Scout 24 erst knapp drei Jahre alt und in makellosem Zustand. Das Gefährt habe mittlerweile 40'000 Kilometer auf dem Buckel, angeblich Standard für ein Löschfahrzeug.

Ungenutzt weiterverkauft

Einige der bisherigen Bieter wollten den Preis drücken, sagt Graf. Runter mit dem Preis ginge er aber am ehesten bei einer guten Projektidee: «Dem Käufer eines anderen Nutzfahrzeugs gewährten wir schon einen Rabatt, weil er das Fahrzeug zur Unterstützung von Bauern in Uganda einsetzte.»

Höchstwahrscheinlich werde das ehemalige Flughafen-Feuerwehrauto irgendwann wieder im Einsatz stehen. Im Gegensatz zu einem Löschfahrzeug, das die Gemeinde Payerne FR kürzlich verkaufte: 2007 hatte sie das Gefährt für den Flugplatz Payerne erworben – elf Jahre später wurde es ungenutzt weiter verkauft.



