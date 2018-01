Frau (22) verletzt und ohne Erinnerungen aufgefunden

Am Donnerstagmorgen um 8.30 Uhr ist eine 22-jährige Frau in die Notfallstation des Bürgerspitals Solothurn eingeliefert worden. Sie wies im Gesicht mittelschwere Verletzungen auf und hatte praktisch keinerlei Erinnerungen an das, was vorgefallen war. Aufgefunden wurde sie vor dem Spital selber.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die die junge Frau zwischen etwa 8.10 und 8.20 Uhr im Bereich Hauptbahnhof Solothurn und Bürgerspital Solothurn – auf der Dornacher- respektive Schöngrünstrasse – gesehen haben.

Hoffen auf Zeugenaussagen

Da die junge Frau bei den Ermittlungen selber wenig weiterhelfen kann, hofft die Polizei auf Aussagen aus der Bevölkerung. «Augenzeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei in Solothurn in Verbindung zu setzen», schreibt die Polizei.

(miw)