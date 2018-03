Für Mitarbeiterin mit dem Post-Taxi zum Floristen

Normalerweise kommen nur Pakete und Briefe in den Genuss eines Post-Anhänger-Transports. Am Donnerstag gelang es aber einer Unbekannten, einen Platz in einem der Wägelchen zu ergattern. Bestens gelaunt strahlte sie aus dem gelben Anhänger.

Und der Anlass ihrer Reise war auch ein schöner: Die beiden Damen befanden sich auf dem Weg zum Floristen, um das Fahrzeug zu schmücken. Sodass eine Mitarbeiterin an ihrem letzten Arbeitstag vor der Pensionierung mit einem mit Blumen verzierten Gefährt die Post austeilen konnte. Der Weg zum Floristen beträgt nur 100 Meter Luftlinie, weshalb sich die Pöstlerinnen dazu entschlossen, nicht mit zwei, sondern lediglich einem Fahrzeug los zu fahren.

Das Bittere: Laut Strassenverkehrsgesetz ist es untersagt, Personen im Post-Anhänger zu transportieren. Oliver Flüeler, Mediensprecher der Post: Es war zwar eine gut gemeinte Aktion, jedoch verboten. Die beiden Angestellten wurden ermahnt.



(ber)