Frau stirbt bei Frontalkollision

Am Samstagnachmittag kam es auf einer Umfahrungsstrasse in Signau BE zu einem schweren Verkehrsunfall. Aus noch ungeklärten Gründen geriet ein Auto auf die entgegenkommende Fahrbahn, teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Dort kollidierte es mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Lenkerin wurde eingeklemmt und musste von den Rettungskräften befreit werden. Diese konnten nur noch den Tod feststellen.

Zwei Verletzte

Der Lenker des anderen Fahrzeugs und ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Beide wurden ins Spital gebracht.

Der Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr. Danach musste die Umfahrungsstrasse in beide Richtungen für mehrere Stunden gesperrt werden.



