Frau stirbt nach Sturz von Balkon

Beim Sturz von einem Balkon hat eine Frau in der Nacht auf Dienstag in Trimbach SO tödliche Verletzungen erlitten. Die 31-Jährige verstarb im Spital.

Die Polizei leitete eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände zu klären. Die schwer verletzte Frau war vor einem Mehrfamilienhaus auf dem Boden liegend aufgefunden worden, wie die Solothurner Kantonspolizei mitteilte.

Die Polizei rückte nach der Alarmierung um 1.15 Uhr aus. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Spital. Dort verstarb sie.

(sda)