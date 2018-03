Gemeinde trägt Schuld am Drama an Bootssteg

Der Gemeinderat von La Neuveville hat im Nachgang zum tödlichen Drama an der Bootssteganlage im vergangenen Mai eine externe Untersuchung eingeleitet. Dieses attestiert der Gemeinde nun organisatorische Mängel.

Wie das «Bieler Tagblatt» schreibt, nahm das Unglück bereits 2013 seinen Lauf. Damals reichte ein Elektrobootbesitzer den Antrag auf einen Stromanschluss an seinem Liegeplatz ein. Weil die Gemeinde La Neuveville die Bootsstege bewirtschaftet, wurde dieser vom Stadtpräsidenten gesichtet und an die zuständige Behörde weitergeleitet. Diese wiederum wandte sich an die Abteilung Gemeindebetriebe, die jedoch anfänglich nicht auf das Gesuch einging. Später ging die Abteilung dem Gesuch doch noch nach und installierte den gewünschten Anschluss.

Schlechte Kommunikation

«Dieser Vorgang deckt auf, wie vage die Aufgabenteilung innerhalb der Gemeinde geregelt war», sagte der beauftragte Christophe Cueni, als er dem Parlament seine Untersuchungsergebnisse präsentierte. Es habe personelle Versäumnisse gegeben, diese liessen sich jedoch zum Teil mit den organisatorischen Mängeln erklären. Das Regelwerk der Gemeinde sei den Verantwortlichen «nur unzureichend bekannt». Weiter attestiert Cueni ungenügende Kommunikation innerhalb der Strukturen.

Damit sich ein solches Unglück nicht wiederhole, empfiehlt der Gutachter eine Reihe Massnahmen – etwa die Ausarbeitung eines entsprechendes Leitfadens oder die Festlegung strategischer und operativer Führungen der Gemeinde. Stadtpräsident Roland Matti versprach, die Massnahmen umzusetzen.

Drei Leben gekostet

Bei dem Unglück im Mai 2017 kamen zwei Frauen und ein Hund wegen eines defekten Kabels durch einen Stromschlag ums Leben. Die Frauen wollten bei einem Bootssteg den ins Wasser gefallenen Hund retten. Der Kabeldefekt führte dazu, dass der Strom bis ins Wasser des Hafens gelangen konnte.



(cho)