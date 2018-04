Rollen bald Trams durch die Länggasse?

In der Stadt Bern soll eine weitere Buslinie durch ein Tram ersetzt werden. Gemäss einer Zweckmässigkeitsbeurteilung des Kantons soll in Zukunft ein Tram das Länggassquartier mit der Universität erschliessen. Das Wylerquartier soll hingegen mit Doppelgelenkbussen erschlossen werden.

Die bestehenden Buslinie 20 und 12, mit denen die Quartiere Länggasse und Wyler erschlossen werden, sind bereits heute stark frequentiert.

Die Verantwortlichen bei Stadt und Kanton rechnen mit einer weiteren starken Zunahme der Belastung bis im Jahr 2030. Insbesondere im Korridor Länggasse erwarten sie, dass wegen der prognostizierten Studierendenzahlen künftig rund 50 Prozent mehr Fahrgäste transportiert werden müssen.

Noch keine konkreten Projekte

Unter der Federführung des Kantons haben Fachleute deshalb geprüft, wie die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden könnten und eine Zweckmässigkeitsbeurteilung durchgeführt.

Konkrete Projekte liegen noch nicht vor, wie die bernische Bau-, Verkehrs -und Energiedirektorin Barbara Egger-Jenzer am Dienstag betonte. Vorerst gehe es um Lösungsvorschläge.

Dazu haben Fachleute laut Egger-Jenzer ein breites Spektrum an möglichen Verkehrsmitteln und Linienführungen geprüft. Die Bevölkerung kann sich im Rahmen einer Mitwirkung bis zu den Sommerferien äussern.

Doppelgelenk- und Shuttlebusse

Die Beurteilung ergab, dass für die heutige Buslinie 20 vom Bahnhof Bern zum Bahnhof Wankdorf eine Umstellung auf Doppelgelenkbusse und die Einführung eines Shuttledienstes zwischen dem Bahnhof Bern und dem Campus der Gewerblich-industriellen Berufsschule in der Lorraine die beste Variante wäre.

Der Shuttlebus würde in den Hauptverkehrszeiten am Morgen und am Abend fahren. Diese Lösung soll rund elf Millionen Franken kosten und ist damit verhältnismässig günstig.

Ab 2035 ein Tram für die Länggasse

Für die Länggasse ergaben die Abklärungen als beste Variante ein Tram, wie die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion am Dienstag mitteilte. Nur das Tram könne längerfristig die nötigen Kapazitäten bereitstellen, betonte Egger.

Erste grobe Kostenschätzungen gehen von rund 100 Millionen Franken für die Tramlösung aus. Diese könnte frühestens 2030 gebaut und etwa 2035 in Betrieb genommen werden.

Als Übergangslösung soll die Länggasslinie ebenfalls mit Doppelgelenkbussen betrieben werden, wie Egger ausführte. Die Länggasslinie werde sinnvollerweise mit der Linie 20 Verknüpft, so dass die Doppelgelenkbusse zwischen der Busendstation Länggasse und dem Bahnhof Wankdorf verkehren.

Das Tram gabs schon mal

Die Berner Länggasse war bereits von 1894 bis in die 1960-er Jahre mit einem Tram erschlossen. Die Stadtberner Gemeinderätin Ursula Wyss begrüsste die Ergebnisse der Zweckmässigkeitsbeurteilung. «Bern ist – und bleibt – eine Tramstadt», sagte sie am Dienstag vor den Medien.

Die Tramlinie in die Länggasse werde ein neues wichtiges Entwicklungselement, welches die stark frequentierten Hochschulstandorte ergänzen und verbinden werde.

Vor einem Grundsatzentscheid zum Tram müssen noch diverse Fragen geklärt werden, wie Egger betonte. Dazu gehören etwa die Anbindung der neuen Tramlinie an das bestehende Netz im Raum Bahnhof/Innenstadt und die Erschliessung des Lindenhofspitals. Zudem bräuchte es ein mit dem Tram abgestimmtes Projekt für die Sanierung der Länggassstrasse und eine Koordination mit anderen Bauprojekten im und um das Bahnhofsareal.

Egger-Jenzer (SP) stand 16 Jahre lang an der Spitze der bernischen Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin. Ende Mai tritt sie ab. Ihre Nachfolge tritt SVP-Regierungsrat Christoph Neuhaus an.

Tramprojekte gaben zu reden

In den vergangenen Jahren haben zwei grosse Tramprojekte in Bern zu reden gegeben. 1995 wurde die Projektierung eines Trams, das den Westen der Stadt Bern erschliesst, an die Hand genommen. Im Mai 2004 wurde ein erstes Projekt von den Stimmberechtigten abgelehnt. 2007 sagte die Bevölkerung ja zu einer neuen Kreditvorlage. 2010 ging das Tram Bern West in Betrieb.

Ein weiteres Tramprojekt sollte Köniz, Bern und Ostermundigen verbinden und die stark belastete Buslinie 10 ersetzen. 2014 lehnten die beiden Vororte das Tram Region Bern ab. Zwei Jahre später stimmte Ostermundigen einem neuen Projekt zu.

Anfang März segneten die Stimmberechtigten im Kanton Bern den Kantonsbeitrag für das Tram Bern-Ostermundigen ab. Das Resultat fiel allerdings knapp aus. 2027 soll das erste Tram von Bern nach Ostermundigen rollen.



(sda)