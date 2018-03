Glückpilz knackt Millionen-Jackpot im Berner Casino

Im Grand Casino Bern erwies sich am Mittwochabend die Glücksgöttin Fortuna einem Gast besonders hold: Der Mann knackte an einem Spielautomaten den «Swiss Jackpot» und räumte 1'116'739 Franken ab.

Die Gewinnsumme werde in voller Höhe ausbezahlt, teilte das Casino am Donnerstag mit. Der Mann wolle sich mit dem Gewinn selbständig machen und ein eigenes Unternehmen aufbauen. Dass der Swiss Jackpot in Bern geknackt wird, ist nicht selbstverständlich. Auch in den Casinos von Baden, Basel, Lugano, Luzern, St. Gallen und Zürich kann der Jackpot gewonnen werden.

Casino-Gewinne sind in der Schweiz grundsätzlich steuerfrei. Im Gegenzug wird den Schweizer Spielbanken eine Spielbankenabgabe auferlegt, welche rund 50 Prozent des Bruttospielertrages entspricht. Die Spielbankenabgabe – rund 400 Millionen Franken pro Jahr – fliesst in die AHV und die Standortkantone der Casinos.

