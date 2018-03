«Islamisten haben meine Freundin geköpft»

In den Ferien in einem algerischen Dorf habe er eine junge Frau kennengelernt und sich verliebt. «Sie hat sich auch in mich verliebt, wie durch ein Wunder», erzählt der Bieler SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui. Einige Zeit später hätten «islamistische Barbaren» das Dorf überfallen.

«Meine Freundin trug kein Kopftuch, und sie war den Islamisten wohl zu schön und zu klug.» Die Frau sei verschleppt worden. Man habe nur noch ihren Kopf gefunden. «Die Islamisten haben mein Herz auf alle Ewigkeit gebrochen», so Hamdaoui. Das Erzählte soll sich in den 1980er-Jahren ereignet haben. Auch aufgrund dieser persönlichen Erfahrung kämpfe er gegen Intoleranz und religiösen Fanatismus.

Debatte um Überwachung von Imamen

Der 54-jährige Hamdaoui lebt seit Jahrzehnten in der Schweiz. Dem bernischen Grossen Rat gehört der Journalist seit 2014 an. Die Debatte drehte sich um einen Vorstoss aus SVP-Reihen, der auf die systematische Überwachung von Imamen abzielt.

Der Vorstoss wurde letzten Sommer nach dem Skandal um einen Sozialhilfebezüger in Nidau eingereicht. Der Mann soll in einer Bieler Moschee Hasspredigten gehalten haben.

Für eine regelmässige, verdachtsunabhängige Kontrolle der Imam-Predigten durch Sicherheitsbehörden fehlten die gesetzlichen Grundlagen, erklärte der Regierungsrat. Ausserdem wäre eine systematische Überwachung extrem aufwändig.

Forderung knapp abgelehnt

Die Behörden könnten nicht einmal alle im Kanton Bern tätigen Imame auflisten, sagte Polizeidirektor Hans-Jürg Käser. Imame seien zum Teil Gläubige ohne Studium, die in einer Moschee vorbeten. Den Behörden sei es nicht möglich, Kenntnis über all diese Leute zu haben.

Die Ratsmehrheit folgte diesen Argumenten und lehnte die Forderung auch in der abgeschwächten Form des Postulats mit 78 zu 70 Stimmen ab. Der Vorstoss schiesse weit über das Ziel hinaus, hatte etwa SP-Sprecher Hamdaoui gesagt. Die EVP warnte davor, ganze Religionsgemeinschaften wegen einzelner schwarzer Schafe unter Generalverdacht zu stellen.

(ct/sda)