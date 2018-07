Gurten-Cashless macht erste Schwierigkeiten

Déja-vu für Gurtengänger? Das Cashless-System des Berner Gurtenfestivals scheint auch heuer nicht völlig reibungslos zu funktionieren. Wer sich am Vorabend für das neue Bezahlsystem des Festivals registrieren wollte, musste teilweise mit Fehlermeldungen rechnen. Wie Festival-Sprecher Simon Haldemann sagt, gab es tatsächlich kleinere IT-Probleme. «Den ‹Bug› konnten wir bereits beheben – das Programm läuft nun wieder fehlerfrei», sagt Haldemann.

Jedoch scheinen auch am Mittwoch – am ersten Festival-Tag – noch nicht alle «Errors» behoben zu sein. «Zeitweise ist das Programm ausser Betrieb», meldet ein Leser-Reporter. Es brauche mehrere Anläufe, um sich anzumelden, klagen auch andere Gurten-Besucher. Man hofft nun sehr, dass es während der Mega-Party nicht wieder zum digitalen Kollaps kommt.

«Blackout» am Festival im 2013

Denn es ist bereits das zweite Mal, das man sich auf dem Berner Hausberg von Münz und Noten verabschieden will. Vor fünf Jahren hatten die Veranstalter einen ersten Versuch gestartet. Doch 2013 misslang die Einführung des Cashless-Systems kläglich – bereits am ersten Tag stürzte damals das bargeldlose Bezahlsystem ab. Dies wegen einem Softwarefehler. Bezahlt wurde in den Folgetagen dann aus der Not heraus sowohl mit als auch ohne Bargeld. «Natürlich sind wir vom letzten Versuch gebrannt. Dennoch sind wir sicher, dass es heuer klappen wird», sagt Haldemann zuversichtlich.





