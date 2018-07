Endspurt für das «neue» Gurtenfestival läuft

Noch immer wird auf dem Berner Hausberg gesägt, gehämmert und gebaut, wie ein Augenschein am Wochenende zeigt: Der Countdown für das Gurtenfestival läuft, das vom Mittwoch bis Sonntag über die Bühne geht. «Wir sind im Zeitplan – und das, obwohl heuer beim Aufbau vieles anders war», sagt Festival-Sprecher Simon Haldemann (45). Denn das Areal wird dieses Jahr selbst für die eingefleischtesten Gurtengänger zum Neuland.

So steht die Zeltbühne etwa neu in der ehemaligen Sleeping Zone: «Wir haben damit eine ganz neue Dimension geschaffen. Viele Besucher werden wohl zum ersten Mal die schöne Aussicht auf die Bergkette vom Gurten sehen», so Haldemann. Entsprechend wurde auch das Zelt von 70 auf 100 Meter verlängert. Haldemann: «Wir werden schauen, wie sich die Stimmung dort verhält.» Allenfalls erhalte das Zelt wieder seine alte Dimension. In der grösseren Variante bietet es bis zu 10'000 Besuchern Schutz vor Regen oder Sonne. Diese Woche wohl eher Letzteres: Laut MeteoNews winken trockene Tage mit Temperaturen um 23 Grad.

Es hat noch Tickets

«Neu ist die Zeltbühne sogar von der Stadt aus zu sehen», so Haldemann. Er glaubt darum, dass viele Berner spontan Tickets fürs Festival kaufen werden – und davon hat es noch genug. Lediglich Einzeltickets für Freitag und Samstag sind bisher vergriffen. Wer noch einen Viertagespass ergattern will, sollte jedoch nicht trödeln.

Mit der diesjährigen Ausgabe haben die Organisatoren die Ticketpreise um rund 20 Prozent erhöht – weil die Gagen der Künstler immer höher würden. Der Vorverkauf laufe deswegen aber nicht schleppend, so Haldemann: «Wir sind auf Kurs und wollen uns auch nicht am letzten Jahr messen.» 2017 war das Gurtenfestival erstmals in seiner Geschichte an allen Tagen komplett ausverkauft und verzeichnete total 80'000 Besucher, die auf dem Berner Hausberg feierten.

Der Dom und der Block sind weg

Die beliebten und bekannten Partyzentren Bacardi Dome und Rock The Block von Parisienne sucht der Güsche-Gänger heuer vergeblich. Weil die Veranstalter ab sofort auf Sponsoren aus der Tabak- und Alkoholindustrie verzichten, wurden diese Bereiche mit eigenen Konzepten ersetzt: Im neuen Supermercado soll zu Partymukke gegröhlt werden können und im Cosmodrome Discokugeln, Laser und Techno die Nachtschwärmer verzaubern.

Weiter finden die Besucher auf dem neuen Gelände eine kleine Food-Area mit regionalem Bezug, eine Harassenkletterwand und natürlich die neue Waldbühne. Letztere hat sich den Platz der alten Zeltbühne ergattert – auch das eine der ganz grossen Änderungen für den Aufbau.

Auf ein rundes Festival

Rund 20 Jahre kam das Gelände des Gurtenfestivals zuvor mehr oder weniger ohne Änderungen aus: «Eigentlich ist es ein Wunder, dass der Aufbau so rund lief», sagt Haldemann. Er wertet das als gutes Zeichen. Auch punkto Bezahlsystem ist er guter Dinge. Denn heuer wird auf dem Festival kein Bargeld mehr akzeptiert – das gesamte Open Air funktioniert Cashless. Bereits 2013 hatten die Organisatoren dafür einen Anlauf genommen, der im Debakel endete. «Wir sind gebrannte Kinder was Cashless anbelangt und umso sicherer, dass diesmal alles funktioniert, wie es soll», so Haldemann.

(cho)