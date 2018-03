Dass Modefans für Sneakers lange anstehen oder gar vor Läden übernachten, ist nichts Neues. Dass ein Modelabel dies allerdings regelmässig mit seinen Pullis und Shirts schafft, ist dagegen eher ungewöhnlich.

Für die Klamotten des stadtbekannten Modelabels hässig aus Bern stehen die Teenies teilweise stundenlang an, etwa zuletzt im Februar im Zürcher Niederdorf oder in der Berner Altstadt. Nun bringt hässig am Samstag seine neuste Kollektion heraus.

Hinter dem Label stehen zwei Jungs aus dem Breitenrainquartier. «Die meisten Marken setzen auf englische Namen, das wollten wir nicht, wir sind von hier. Hässig versteht jeder sofort», sagt der Gründer Nassim Khlaifi zu 20 Minuten. Für ihn war schon von Anfang an klar, dass er etwas mit Mode und Kleidern machen würde. Raphael Szabo, der zweite Kopf hinter der Idee, stiess Ende 2015 dazu. «Seit da machen wir alles zusammen.»

Die ersten selbst bedruckten Pullis verschenkten die beiden zuerst nur an gute Freunde und Kollegen. «Wir trugen die Kleider im Ausgang und erzeugten damit viel Aufmerksamkeit.» Seither bringen die zwei Berner alle paar Monate Kollektionen mit neuen, streng limitierten Motiven heraus. Am kommenden Samstag präsentieren die Berner ihre neuste hässig-Kollektion in Zusammenarbeit mit dem Studio Bureau am Europaplatz in Bern. Ab dem 31. März werden die Artikel online zu kaufen sein.

Bern wird wieder hässig

Qualität statt Quantität

Vorerst bleibt das Designen nur ein Hobby. «Davon leben können wir jedenfalls nicht, das ist in der Schweiz praktisch unmöglich, weil der Markt zu klein ist», sagt Khlaifi. «Wir müssten Masse produzieren. Und genau das wollen wir ja nicht», sagten die beiden in einem Interview mit dem Migros Magazin. Ihre Editionen sind jeweils auf wenige 100 Stück limitiert.

Die beiden hässig-Jungs entwerfen nur Kleider, die sie auch selbst tragen wollen. Ob Hose, Pulli, Jacke oder Mütze – auf ein bestimmtes Produkt beschränken wollen sich die beiden nicht.

«Diesen Sommer bringen wir sicherlich Badehosen und kurze Hosen, aber wir spezialisieren uns nicht auf bestimmte Kleidungsstücke», sagt Szabo. «Die meisten Leute denken, dass hinter hässig ein riesiges Team steht. Wir sind jedoch jeweils nur drei bis vier Leute, die an der Produktion und am Vertrieb beteiligt sind.»

Stay Hässig

Zu den Fans des Modelabels gehört auch der österreichische Rapper Yung Hurn, der die Marke auch in diversen Musikvideos und Interviews trägt. «Ich habe Yung Hurn auf Instagram angeschrieben, als er noch nicht so erfolgreich war wie heute. Unsere Sachen gefielen ihm und wir konnten ihm einige unserer Artikel zukommen lassen», sagte Khlaifi.

Bei manchen Modefans geht ihre Fanliebe für hässig sogar unter die Haut, erzählen die Berner. Ein junger Mann aus St. Gallen liess sich das Logo gleich über den ganzen Rücken tätowieren liess. Szabo: «Es ist uns eine Riesenehre, dass sich dieser Typ unser Logo tätowiert hat. Wir kennen ihn nicht persönlich und er stammt auch nicht aus unserem Umfeld, aber wir werden ihn sicherlich mit ein paar Pullovern von uns eindecken.»

