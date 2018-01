14-Jährige soll 300 Fr für SMS zahlen – zurecht?

Heute schreibt fast niemand mehr SMS, alles läuft über WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Eine 14-jährige Bernerin wird aber bestimmt nie vergessen, was ein SMS ist.

Der Tochter von Ivo Wettstein wurden über einen Zeitraum von drei Monaten insgesamt 300 Franken für sogenannte Mehrwertdienste auf die Handyrechnung geschlagen, wie ihr Vater gegenüber Telebärn erzählt.

Zahlungen ohne Gegenwert

«Meine Tochter bekam immer wieder SMS von dreistelligen Nummern, die in der Handyrechnung mit je 3 oder 5 Franken zu Buche schlugen», so Wettstein. Oft laufen zwar zahlungspflichtige Spiele oder Sex-Abos über Mehrwertdienste – Wettsteins Tochter erhielt laut ihrem Vater aber nie einen Gegenwert für die Zahlungen. Sie habe die SMS, auf denen etwa «Fascinated Game SMS Abo!» und ein Link und eine Telefonnummer steht, auch gar nie geöffnet.

Sind Sie schon auf teure SMS-Dienste reingefallen? Berichten Sie von Ihren Erfahrungen.

Als Zahlungsadresse für diesen Dienst, der nur kostet, ist auf den Rechnungen die NTH AG in Bern angegeben.

Seinem Unmut gegen die Firma macht Wettstein in einem Video Luft.

Nur Anbieter der mobilen Zahlungen

Doch das Problem liegt offenbar tiefer. Zvonko Ljutic, CEO der NTH AG, betont nachdrücklich: «Die NTH bietet Business to Business zwischen dem Handyuser und dem Dienstanbieter an» – sie erledigt also den Zahlungsverkehr. Als Beispiel eines Dienstanbieters nennt Ljutic die Firma Selecta. Jahrelang habe seine Firma die Käufe abgewickelt, die an Snackautomaten mit dem Handy getätigt wurden.

«Die SMS kamen jeweils via Telefonanbieter zu uns und wir schickten es weiter an Selecta. Das Produkt wurde freigeben und der Betrag auf der nächsten Handyrechnung unter einer bei uns registrierten Nummer belastet. Das war genau dasselbe Prinzip.»

Welcher Dienstanbieter bei Wettsteins Tochter die Beträge kassierte, konnte er 20 Minuten nicht angeben.

Ljutic stellt klar: Würden sich Kunden nicht korrekt verhalten, sei man bereit, sich von ihnen zu trennen. Ob Wettsteins Tochter die 300 Franken zu Recht belastet wurden, ist derzeit unklar.

Kontaktieren Sie die Hotline

Die Swisscom äussert sich auf Anfrage von 20 Minuten ebenfalls zu den Mehrwertdiensten: «Mehrwertdienste stossen bei den Kunden auf eine grosse Nachfrage. Kunden, die mit einer Verrechnung nicht einverstanden sind, empfehlen wir, mit den Mitarbeitenden unserer Hotline Kontakt aufzunehmen. So kann der entsprechende Fall im Detail geprüft werden.» Zum konkreten Fall wollte sich der Telefonanbieter nicht äussern.





(ber)