60 Feuerwehrleute kämpfen gegen Hausbrand

Kurz vor 00.30 Uhr wurde die Polizei an die Lagerstrasse in Herzogenbuchsee BE gerufen. Ein Holzschopf ist laut der Kantonspolizei Bern komplett ausgebrannt. Das angrenzende Einfamilienhaus hat ebenfalls Schaden davon getragen. Die Bewohner mussten evakuiert werden, wie Regina Aeberli, Sprecherin der Berner Kantonspolizei, auf Anfrage sagt.

60 Feuerwehrleute der Feuerwehr Buchsi-Oenz waren im Einsatz.

Leser Benjamin Memaj berichtet: «Vier Stunden dauerte es, bis der Brand gelöscht war.» Laut der Berner Kantonspolizei wird auch am Mittwochmorgen noch Brandwache gehalten.

Ist eine Zigarette die Brandursache?

Das Haus gehört einem Verwandten von Leser Memaj. Er selbst wohnt nur etwa 15 Meter entfernt. Über die Brandursache kann er nur spekulieren: «Mein Verwandter sagt, jemand hätte eine brennende Zigarette in die Brot-Sammelstelle vor dem Haus geworfen und so sei das Feuer ausgebrochen.»

Momentan ist das Haus laut Aeberli nicht bewohnbar. Für die Bewohner wurde eine Unterkunft organisiert. «Warum das Feuer ausgebrochen ist, ist Gegenstand der Untersuchungen.» Die Polizei informiere zu einem späteren Zeitpunkt.

(20 Minuten)