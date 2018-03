Hier rutscht eine Million Kubikmeter Erde talwärts

Rund eine Million Kubikmeter Erde sind am Hohberg in der Gemeinde Plaffeien FR in Bewegung. Auf einer Länge von zwei Kilometern und einer Breite von 300 Metern verschiebt sich der Boden im Moment um mehrere Zentimeter pro Tag.

Das Leben der Leute sei jedoch nicht gefährdet, sagt Revierförster Franz Thalmann. Er und ein Ingenieurbüro machen regelmässig Messungen im betroffenen Gebiet. «Es ist im Gegensatz zu einem Bergsturz oder einer Lawine ein sehr langsamer Prozess. Aber natürlich ist es für die Bewohner in dem Gebiet dennoch ein grosses Problem», sagte der Freiburger Förster gegenüber dem «Blick».

Gemeinde ist machtlos

«Wir als Gemeindebehörde haben zusammen mit dem Kanton einen Führungsstab eingerichtet, wo wir alles bewachen und die Betroffenen zur Rutschentwicklung informieren.» Wenn nötig würde man auch nach Lösungen suchen, sagt Plaffeiens Gemeindepräsident Otto Lötscher.

Wie lange der Boden noch in Bewegung sein wird, ist jedoch schwierig zu bestimmen. Die Gemeinde ist machtlos, da die Rutschungen mehrere Meter unter der Erde passieren. Klar ist aber, dass mehr Regen oder Schnee die Situation verschlimmern würde. Optimal wäre also eine längere Regenpause.



(rc)