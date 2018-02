Es ist ein Andenken für die Nachwelt: Der Berner Christoph Balmer hat in Lyssach die Bagger auffahren lassen, um ein Ikea-Regal zu vergraben. Die Idee dahinter: Ein verborgenes Denkmal schaffen – ein Denkmal für das mit 50 Millionen Mal am meisten verkaufte Möbelstück der Welt.

Viermal verschweisst

In Lyssach baut die Ikea derzeit ein neues Hochregallager. Der Aushub ist fertig, nun kann der Bau beginnen. Doch bevor die ersten Betonmischer ihre Fracht auskippen, liess Balmer das originalverpackte und dreimal in Plastik sowie einmal in Alu verschweisste Billy-Regal einbuddeln.

Dem beigewohnt haben die Ikea-Bauleitung und ein Haufen Journalisten. Nebst der Zeremonie und der Bagger-Action gab es natürlich noch Ikea-Hotdogs zum Verspeisen. Ein DJ legte zudem Musik auf – natürlich nur Sound aus dem Jahr 1978, Billys Geburtsjahr.

Damit Archäologen wissen, wofür der Inbusschlüssel war

«Wir machen das für die Archäologen», erklärt Christoph Balmer. «Denn der Ikea-Inbusschlüssel ist ein Leitobjekt unserer Zeit. Das heisst, die Archäologen werden in hunderten oder gar tausenden von Jahren weltweit diese Schlüssel finden. Und wenn sie dann mein Regal ausgraben, wissen sie, wofür der Schlüssel war.»

Hier vergräbt ein Bagger die Billy-Zeitkapsel

Derzeit sammelt Balmer immer noch Geld per Crowdfunding. Bis jetzt habe das Projekt zwar noch nichts gekostet, aber «viele Freiwillige haben mitgeholfen, um diese kleine Party hier zu organisieren», sagt Balmer, ihnen will er etwas zurückgeben. «Zudem wollen wir nach der Fertigstellung eine Messingplatte im Publikumsbereich aufstellen, die auf das Billy-Regal hinweist.»

Und wenn genügend Mittel zusammenkommen, will Balmer noch ein Buch herausgeben, in dem alles dokumentiert wird. «Wenn man ein Denkmal errichtet, das niemand sieht, muss man ja irgendwie darauf aufmerksam machen, damit es den Menschen in Erinnerung bleibt.»

