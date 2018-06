Hier wurde ein Fiat Punto mit Zettelchen verklebt

Ein mit Zettelchen übersätes Auto zieht in der Berner Länggasse die Blicke auf sich. Der von unzähligen neonfarbenen Post-its umhüllte Wagen erfreut seit Samstagabend das Quartier.

Das auf die Motorhaube geklebte Herz und die seitliche «Love»-Aufschrift lassen vermuten, was dahintersteckt: An der Berner Neufeldstrasse wurde am Wochenende geheiratet. Anstatt auf den gewohnten Blumenschmuck setzte man bei dieser Hochezeitskarosse lieber auf kunterbunten «Blattsalat».

«Das waren unsere Weddingplaner»

Das frischvermählte Brautpaar ist begeistert – «die Idee mit unserem Auto ist genial», freuen sich Jasmin (28) und Philipp (37) Aeschbacher. Als das Paar am Samstagabend vom Apéro nach Hause kam, um dort die Vermählung mit Freunden weiterzufeiern, sei es auf dem Parkplatz vor ihrem Daheim mit dieser Papier-Pracht überrascht worden.

«Hinter der Aktion stecken unsere drei Weddingplaner», erzählt das Paar. Diese hätten heimlich – während sich die beiden Verliebten auf dem Zivilstandsamt das Ja-Wort gegeben haben – den Fiat Punto dekoriert. Doch nicht nur draussen auf der Strasse haben die Hochzeits-Wichtel ihrer Kreativität freien Lauf gelassen: «Auch die Haustüre und die ganze Wohnung sind übersät mit den farbigen Zetteln», verrät Jasmin. Zudem sei das ganze Schlafzimmer voller Ballone: «Meine Frauen haben einfach volle Arbeit geleistet», sagt die Braut mit einem Lachen.

Party geht weiter

Doch mit dieser Aktion ist noch nicht genug: «Für den 18.08.2018 haben unsere Freunde noch einmal ein grosses Fest organisiert», erzählt der frisch vermählte Ehemann. Auf dem Bauernhof seiner Schwiegereltern ausserhalb von Bern würde nochmals gefeiert werden – «in Anlehnung an das Woodstock-Festival feiern wir dort das Weddstock-Festival».

Bis dahin wollen die beiden ihre frische Ehe geniessen – «verheiratet zu sein ist ein ungewohntes, aber schönes Gefühl», sind sich beide Aeschbachers einig.





(20 Minuten)