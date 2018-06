Berner Polizei erlegt ausgebüxte Kängurus

Gegen vier Uhr am Samstagmorgen ging bei der Kantonspolizei Bern eine ungewöhnliche Meldung ein: Eine Person hatte in der Region Biel ein Känguru gesichtet. Nach kurzen Abklärungen stellte sich die Meldung als wahr heraus: Einem einheimischen Mann waren mehrere Wallabys – eine etwas kleinere Känguru-Variante – aus dem Gehege entwischt, wie die Kapo rausfand.

«Gefährliche Situationen für Verkehr möglich»

Diese kuriose Meldung zog einen mehrtägigen Einsatz der Polizei nach sich. Um der ungewöhnlichen Lage Herr zu werden, berieten sich die Beamten mit dem Wallaby-Besitzer: «Nach Absprache mit dem Besitzer wurde entschieden, die Tiere aus Sicherheitsgründen zu erlegen.» Laut Polizeisprecherin Letizia Paladino hätte es zu gefährlichen Situationen insbesondere im Strassenverkehr führen können, berichtet die«Berner Zeitung».

«Ein Tier von Zug erfasst»

Während der Jagd auf die Beuteltiere konnte sich die Kantonspolizei auf Hinweise aus der Bevölkerung abstützen: So wählte etwa ein Bürger am Montagmorgen den Notruf, als er eines der Kängurus am Stadtrand vom Biel gesichtet hatte.

Mittlerweile ist der Einsatz vorbei – alle entwischten Wallabys sind tot. Ein Känguru wurde von einem Zug erfasst, die anderen vier wurden von einer Fachperson erlegt.

Wo und bei wem die Wallabys ausgebüxt sind, wollte die Kapo aus Gründen des Datenschutzes nicht mitteilen.

(ber)