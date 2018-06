Betriebener Immobilien-Hai kauft Chalet zurück

Der britische Immobilien-Mogul Glenn Maud wurde von der UBS betrieben. So sollte unter anderem Mauds Chalet in Gstaad unter den Hammer kommen, um die Schulden zu begleichen. Die Versteigerung fand gestern beim Betreibungsamt Oberland in Thun statt und endete unerwartet: Der Anwalt von Maud kaufte das Chalet zurück.

Die Behörden hatten den Wert des Ferienhauses auf 12 Millionen Franken geschätzt. Da sich jedoch niemand ausser Mauds Anwalt für das Gebäude interessierte, konnte es dieser für 11,67 Millionen Franken ersteigern, wie das «Thuner Tagblatt» am Freitag berichtet. Kurz darauf konnte der Kauf korrekt abgewickelt werden, da die Anzahlung von einer halben Million Franken erfolgt war.

25-facher Preis für ein Grundstück

Ausserdem standen zwei Grundstücke in der landwirtschaftlichen Zone gleich neben dem Chalet zum Verkauf. Dort schaltete sich jedoch ein Einheimischer ein, der den Anwalt des Briten nicht einfach so gewähren lassen wollte: Für das grössere Grundstück musste der Advokat schliesslich 40'000 Franken hinblättern, obschon es lediglich auf 12'000 geschätzt worden war.

Sogar noch umkämpfter war das kleinere Grundstück, dessen Wert mit 3200 Franken zu Buche stand. Die Vertretung von Maud bezahlte zu guter letzt den 25-fachen Preis, nämlich 80'000 Franken. So gingen sowohl das Chalet als auch die Grundstücke wieder in den Besitz des ursprünglichen Eigentümers zurück.

Brisant: Gemäss einem Artikel der «Financial Times» soll der Brite nur noch 500 Pfund pro Woche ausgeben dürfen.

(ber)