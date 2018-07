Biber in der Thuner Innenstadt im Ausgang

In Thun wurde in der Nähe der Bahnhofbrücke in der Nacht auf Samstag ein Biber gesichtet. Der kleine Nager machte sich laut Leser-Reporter ungefähr um ein Uhr nachts auf den Weg in die Innenstadt. Mustafa Güler, welcher als Taxifahrer in Thun arbeitet, sah das Tier durch die Nacht schlendern: «Ich wollte den Moment mit anderen Thunern teilen.» Darum habe er ein Filmchen des nächtlichen Gastes gemacht (siehe Video oben).

(rc)