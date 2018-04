Über 30 000 Menschen an einem Ort mit einem Ziel: Ihre Mannschaft zum Sieg schreien. Die Affiche könnte nicht brisanter sein, der Serienmeister aus Basel trifft auf den momentanen Leader aus Bern. Und die Fans in der Champions Lounge des Stade de Suisse sind guter Dinge, dass es zum Sieg reicht und die Young Boys zum ersten Mal nach über 30 Jahren den Meistertitel nach Bern holen.

Umfrage Welche Titel holt YB in dieser Saison? Nur den Meistertitel.

Nur den Cup.

Das Double.

Gar keinen.

Alain Perrenoud (39), YB-Fan seit Geburt, meint: «Guillaume Hoarau wird treffen.» Da stimmen ihm Marc Zbinden (40) und Remo Neuhaus (49) zu, beide tippen ebenfalls auf einen Treffer des Franzosen. Sie sollten Recht behalten.

«Wenn die den Titel nicht holen...»

Normalerweise sind die Berner bescheiden, wenn es um ihre Titelträume geht, zu schmerzhaft die Erinnerung an all die verpassten Chancen. Doch Neuhaus lässt durchblicken: «Wenn wir in diesem Jahr den Titel nicht holen, verstehe ich die Welt nicht mehr.»

YB wird es wohl nicht mehr «veryoungboysen»

Die Stimmung ist fantastisch als die beiden Mannschaften einlaufen. Der Spitzenkampf im Hexenkessel ist lanciert. Unten auf dem Rasen klatschen sich die Spieler ab und nach einer knappen halben Stunde klatschen sich auch zwei Herren auf den Logen-Plätzen ab. «I gah schnäu uf ds Hüsli, luegsch ds sie ke Seich mache», meint einer zum Kollegen und dieser nickt beruhigend.

Nervosität steigt

Derweilen steht es 1:0 durch eben jenen Guillaume Hoarau. Doch bald darauf gehen die Gäste aus Basel durch einen Doppelschlag in Führung. Plötzlich herrscht Gedränge um den Aschenbecher und der Bierkonsum steigt auch in der Champions Lounge. Sogar das Wort «veryoungboysen» wird von einem mürrisch wirkenden Zuschauer bemüht. Was soviel heisst wie etwas sicher Geglaubtes wieder aus der Hand zu geben.

Nach dem Spiel ist der Gemütszustand aber wieder versöhnlicher, die Young Boys haben noch den Ausgleich geschossen und einen Punkt geholt: «Wir haben immer noch 16 Punkte Vorsprung» resümiert Alain Perrenoud. Für Marc Zbinden ist das Tagesziel erreicht: «Die Siegesfeier kommt, früher oder später ist es soweit.»





(ber)