Kopflose Influencer setzen voll auf Bling-Bling

«Eigentlich sind wir alle Influencer», sagt Thomas, der jüngste der drei Artworth Brothers. «Sobald man ein Foto mit einem Markenartikel auf einer Social-Media–Plattform hochlädt, betreibt man indirekt Werbung für den getragenen Gegenstand.»

Vasco, Thomas und Thierry aus der Region Bern betreiben zu dritt als Hobby einen Instagram-Account mit fast 30'000 Follower. Sie sind zwischen 21 und 24 Jahre alt und möchten anonym bleiben.«Wir wollen nicht unsere Personen in den Mittelpunkt der Seite stellen, sondern den Gentleman-Lifestyle. Deswegen zeigen wir auch keine Gesichter auf unseren Bildern.»

Auf ihrem Profil Artworth Brothers posten sie fast täglich Bilder in massgeschneiderten Anzügen, teuren Autos und Schweizer Uhren. «Wir arbeiten alle hart an unseren Berufskarrieren und betreiben den Account nur nebenbei. So sind wir auch von niemandem abhängig», sagen die drei. «Wir unterstützen auch kleinere Unternehmen, solange uns ihre Produkte überzeugen. Beispielsweise kooperieren wir mit einem Unternehmen aus Biel das Swiss-Made-Portemonnaies herstellt. Uns geht es nicht ums Geld», sagen die Artworth Brothers im Gespräch mit 20 Minuten. So erhalten sie von den präsentierten Unternehmen auch keine Gage, sondern die getragenen Produkte – ausser bei den Autos, die sie für eine gewisse Zeit zur Verfügung gestellt bekommen.

«Viele Follower allein reichen nicht mehr aus»

Da die Artworth-Jungs auf ihren Social-Media Plattformen eine beachtliche Reichweite haben und üblicherweise ein junges Zielpublikum im Alter von 18 bis 25 Jahren ansprechen, werden immer häufiger Firmen auf sie aufmerksam.

Die kopflosen Influencer

«Das Wichtigste ist, dass man authentisch bleibt und nur Sachen postet, die einen auch wirklich interessieren», sagt Vasco, der die Instagram-Seite Ende 2016 gründete. Nach und nach konnten die drei die Zahl ihrer Follower in die Höhe treiben.«Nur viele Follower zu haben, reicht heute nicht mehr aus, man braucht eine gewisse Reichweite und aktive Fans, die kommentieren, teilen und liken. Man kann sich auch Follower kaufen, dies ist jedoch ein No-Go und wird von seriösen Firmen schnell durchschaut.»,

«Es geht darum, die Marke in den Köpfen der Follower zu verankern»

Mittlerweile haben die Artworth Brothers mehrere feste Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. «Für uns war klar, dass wir nicht mit jeder beliebigen Marke eine Partnerschaft eingehen. Speziell bei den Uhren war es uns wichtig, dass es eine Schweizer Firma ist.»

Unterstützt und ausgestattet werden die Brothers unter anderem auch von einer Zürcher Boutique für massgeschneiderte Anzüge. «Es wird von unseren Partnern nicht erwartet, dass am Tag nach unserer Produktplatzierung gleich hunderte Leute den Laden einrennen. Es geht darum, die Marke in den Köpfen der Follower zu verankern. Wenn sie in fünf Jahren heiraten, holen sie sich dann vielleicht einen Anzug bei unserem Partner.»

(rc)