Ist die Jurafrage doch noch nicht beantwortet?

137 Stimmzettel gaben am 18. Juni 2017 den Ausschlag und beantworteten die Jurafrage: Die Stadt Moutier soll in Zukunft dem Kanton Jura angehören. Die Sieger feierten mit Bier und der weiss-roten Kantonsflagge. Haben sich die Wechselwilligen zu früh gefreut? Die Staatsanwaltschaft des Kanton Berns beschäftigt sich derzeit mit dem Abstimmungsresultat. Die Abstimmung könnte für irregulär erklärt werden.

Umfrage Soll die Jurafrage neu aufgerollt werden? Wenn sich Ungereimtheiten finden, muss neu abgestimmt werden.

Es wurde an der Urne entschieden. Das gilt es zu akzeptieren.

Es wurde an der Urne entschieden. Das gilt es zu akzeptieren.

Können wir die Jurafrage bitte einfach mal ad acta legen?

Grund sind mehrere Fälle von Abstimmungstourismus, wie die «SonntagsZeitung» berichtet. So sollen Registerauszüge belegen, dass eine ganze Reihe Personen nur kurz in Moutier angemeldet waren – just so lange, um sich zu der Jurafrage zu äussern.

«Hier herrscht Krieg»

Die Pro-Bern-Fraktion hat diese gesammelt. Für sie ist klar: Der Kantonswechsel wurde durch Abstimmungstourismus entschieden. Die Fälle wurden bisher jedoch noch nicht veröffentlicht. «Wissen Sie, hier herrscht Krieg. Wenn ich mich als Aktivist oute, brennt morgen mein Haus», sagt ein Pro-Berner anonym gegenüber der Zeitung.

Andere Dokumente stützen die These der Abstimmungsverlierer. Die Berner Regierung soll letzte Woche anonym eine statistische Studie bezüglich Bevölkerungsbewegungen erhalten haben. Diese kommt zum Schluss, dass rund um Gemeindewahlen und jurapolitische Abstimmungen, die separatistische Mehrheiten zum Resultat hatten, «signifikante und irreguläre Bevölkerungsbewegungen» stattfänden. Sprich: Vor und nach den Abstimmungen zogen überdurchschnittlich viele Personen

nach und wieder weg von Moutier.

Staatsanwaltschaft eingeschaltet

Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) hat nun die Staatsanwaltschaft des Kanton Berns beauftragt, sich der Sache anzunehmen. Auch wenn sich nun Juristen mit der Thematik befassen: Pierre Tschannen, emerierter Professor für Staatsrecht an der Uni Bern, bezweifelt, dass das Abstimmungsresultat für irregulär erklärt wird. «Die Gegner müssten nachweisen können, dass mindestens 137 Stimmen durch Abstimmungstourismus erwirkt wurden.» Ausserdem müssten sie beweisen, dass diese Menschen tatsächlich nur wegen der Abstimmung den Wohnort gewechselt hätten. Selbst wenn 30 oder 40 Fälle von Wahltourismus aufgedeckt würden, werde das nicht reichen, so Tschannen.

Das Phänomen Wahltourismus ist nicht neu: «Früher nannte man das Wahlsöldnertum», sagt der ehemalige Professor. Bern sei im übrigen einer der letzten Kanton, in dem frisch hinzugezogene erst nach drei Monaten ihre Stimme abgeben dürften. Tschannen: «Das ist genau wegen der Jurafrage noch der Fall.»

Stimmregister gefälscht?

Nun liegt der Ball bei der Staatsanwaltschaft. Ob diese tatsächlich tätig wird, ist jedoch noch unklar. Abstimmungstourismus ist zwar ein möglicher Beschwerdegrund, aber kein Straftatbestand. Jedoch stehen auch weitere Vorwürfe im Raum. So wollen die Pro-Berner beweisen können, dass «irreguläre Führung des Stimmregisters die illegale Teilnahme an der Abstimmung ermöglicht hat». Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass das Stimmregister für die Jura-Abstimmung gefälscht wurde, wäre dies ein Straftatbestand.





(cho)