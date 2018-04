Jäger findet 24,5 Millionen Jahre alte Versteinerung

Kurt Widmer kennt die Hänge und Gräben bei Schangnau im Berner Emmental wie seine eigene Hosentasche. «In meiner Freizeit jage ich immer wieder in diesem Gebiet», sagt Widmer, der hauptberuflich als Polizist arbeitet.

So auch im Jahre 2011, als Widmer einen spektakulären Fund machte. Während eines Streifzuges liess sich der Jäger zum Znüni an einem Bachbett nieder. Da stach ihm etwas ins Auge: Er entdeckte an der Unterseite eines grossen Sandsteinblockes Vogelspuren. Wie bei einem Stempel treten diese aus dem zwei Meter grossen Felsbrocken hervor. «Mir wurde relativ schnell klar, dass ich hier etwas Aussergewöhnliches entdeckt habe», sagt Widmer. Er benachrichtigte umgehend das Naturhistorische Museum Bern.

Die Vogelspuren sind 24,5 Mio Jahre alt

Die Paläontologen rieben sich die Augen, denn Funde von versteinerten Vogelspuren sind in der Schweiz rar. Die Forscher kamen zur Erkenntnis, dass der Stein zum Gesteinssegment der Honegg-Mergel-Formation gehört und somit zeitlich genau eingeordnet werden kann. Das Ergebnis der Untersuchungen ist verblüffend: Die Vogelspuren im Gestein entstanden vor ungefähr 24,5 Millionen Jahren.

Zu dieser Zeit waren die Alpen erst dabei, sich zu erheben, und Flussläufe führten riesige Mengen Schutt ins Mittelland. Doch wie wurden die Vogelspuren zu Stein? «Die Vögel hinterliessen ihre Fährten im Schlamm – dieser trocknete ein. Darüber legte sich eine feinkörnige Schicht Sand. Über Jahrmillionen versteinerten Sand zu Sandstein und Schlamm zu Mergel», erklärt das Naturhistorische Museum in einer Medienmitteilung. Durch die Verwitterung des weicheren Mergels seien Spuren an der Unterfläche des Sandsteinblocks zurückgeblieben.

Was den Fund besonders spektakulär macht, ist, dass sich gleich zwei Vögel im Gestein verewigten. Um welche Arten es sich genau handelt, können die Wissenschaftler nur grob bestimmen – man könne sie sich jedoch ungefähr wie die heutigen Graureiher und Flussuferläufer vorstellen. Doch wie die Vögel vor 25 Millionen Jahren aussahen, weiss man nicht genau.

Geheimer Standort

«Zum Standort des Steins werde ich keine Auskunft geben», sagt Kurt Widmer gegenüber 20 Minuten. Er befürchtet, dass es im ruhigen Schangnau im Emmental zum Sensationstourismus kommen könnte. Denn der Stein liegt nach wie vor am selben Ort, in dem es der Jäger vor sieben Jahren fand. Dies liegt daran, dass der Stein zu schwer für einen Transport mit einem Helikopter ist, wie das Wissenschaftsmagazin «higgs» bereits berichtete. Anlässlich der Ausstellung «Kellerjuwelen» stellt das Naturhistorischen Museum Bern nun aber eine Kopie des Steins aus.

Der bisher öffentlich nicht bekannte Fund der versteinerten Vogelspuren macht den Auftakt der kleinen Sonderausstellung «Kellerjuwelen» und ist im Naturhistorischen Museum bis Ende April zu sehen. Mehr Infos dazu hier.

