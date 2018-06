Firma sagt 17-Jährigem versprochene Lehre ab

Stefano Haldemann (17) aus Wimmis BE wollte nie etwas anderes werden als Automechatroniker. Entsprechend stolz war auch, als er vor einigen Monaten die Zusage bekam, eine Lehre antreten zu dürfen. Nun wird daraus aber nichts: Seinem zukünftigen Lehrmeister waren die Anforderungen, die ein Lehrbetrieb erfüllen muss, zu hoch. «Ich erschrak als ich den Bescheid bekam. Plötzlich hast du nichts mehr in den Händen», so Haldemann.

Mehrmals trat der junge Mann während seines letzten Schuljahrs mit verschiedenen Lehrbetrieben in Kontakt, doch überall erhielt er Absagen. Umso grösser war die Freude, als ihm ein Bekannter das Angebot machte, bei ihm die Ausbildung zum Automobil-Assistenten EBA absolvieren zu können.

Dass der Garagist aus dem Berner Oberland vorher noch nie einen Lehrling ausgebildet hatte, dem schenkten Stefano und seine Mutter keine allzu grosse Aufmerksamkeit.

«Ausgaben in Höhe von 10 000 Franken»

Genau dies wurde dem jungen Mann jetzt zum Verhängnis: Am vergangenen Donnerstag – zwei Wochen vor Schulschluss – informierte der zukünftige Lehrmeister Stefano, dass er ihm die Lehre nicht anbieten könne: Die Anforderungen an den Betrieb seien zu hoch.

Gegenüber 20 Minuten spricht der Garagist von Ausgaben in Höhe von 10'000 Franken, die auf ihn zugekommen wären. «Neben der Anschaffung von Warnschildern und Schutzbrillen hätte ein Mitarbeiter eine Woche zur Schule gehen müssen, um einen Lehrling ausbilden zu dürfen, da niemand im Betrieb über die Meisterprüfung verfügt.»

Der Betrieb, der sich jetzt zurückzieht, hätte die Ausbildung aber nicht alleine durchgeführt: Eine Auto-Garage aus der Region hätte Haldemann während eines Teils der Lehre betreut.

Schriftlicher Vertrag notwendig

Beim dortigen Geschäftsführer ist die Enttäuschung ebenfalls gross: «Es wurde versprochen, dass Stefano die Ausbildung antreten kann. Wir hatten eine mündliche Vereinbarung.» Der Lehrbetrieb, der dem Jugendlichen eine Absage erteilte, dementiert: «Wir hatten keinen Vertrag, wir haben lediglich gesagt, wir schauen mal, wie es jetzt weitergeht.» Davon will die Gegenpartei aber nichts wissen.

Rein rechtlich sei der Lehrmeister jedenfalls auf der sicheren Seite, wie Rechtsanwalt Tobias Herren sagt: «Lehrverträge müssen gemäss Art. 344a OR schriftlich abgeschlossen werden. Grundsätzlich sind mündliche Arbeitsverträge aber möglich, wenn sich die Vertragspartner auf diese Form des Vertragsabschlusses einigen.»

Doch wie soll man nun die verfahrene Situation lösen? Arnold Schöpfer, Zuständiger für die technische Ausbildung beim Auto Gewerbe Verband Schweiz rät, beim Kanton anzufragen, welche Lehrbetriebe noch Stellen frei haben könnten und will sich zudem selbst mit Stefano Haldemann in Verbindung setzen. Dieser hofft derweil, dass er nun innert kürzester Frist noch eine Stelle findet.

Können Sie Stefano Haldemann weiterhelfen? Melden Sie sich unter sandra1608@hotmail.ch

(ber)