Mann wollte seine Akte sehen und sah schwarz

Um auf dem neusten Stand zu sein, welche Informationen die Behörden über ihn gesammelt hatten, stellte Benjamin Stückelberger ein Akteneinsichtsgesuch. Innert einer Woche kam die Antwort der Kapo und er konnte die Papiere begutachten. So weit, so gut, doch in einem Journaleintrag war ein ganzer Abschnitt geschwärzt.

Umfrage Haben Sie auch schon mal Einsicht in Ihre Polizeiakte verlangt? Ja, ich kontrolliere meine Akte regelmässig

Ja, einmal. Aber nur zum Spass

Nein, aber ich werde es wohl bald mal tun

Nein, mir doch egal, was die über mich rapportiert haben

Kein Unbekannter





Benjamin Stückelberger kam bereits im letzten Herbst in die Schlagzeilen als ihn ein Polizist zwang, die Benjamin Stückelberger kam bereits im letzten Herbst in die Schlagzeilen als ihn ein Polizist zwang, die Filmaufnahmen eines Polizeieinsatzes zu löschen

Dies stösst dem Juso-Politiker sauer auf: «Ich erhielt keine Begründung, wieso mir Informationen vorenthalten werden.» Dies sei nicht transparent. Dass Namen zensiert würden, dafür habe er Verständnis, erklärt der 22-Jährige, «aber wie meine Handlungen im Journal wiedergegeben werden, muss man gegenüber mir offen legen».

Welche Entscheide trifft die Kapo nun?

Beim geschwärzten Journaleintrag handelt es sich um einen Rapport zu einer Kundgebung gegen einen unter anderem von der Credit Suisse finanzierten Pipelinebau durch drei amerikanische Bundesstaaten. Dass er an der kleinen Demonstration teilnahm, bestreitet Stückelberger nicht. Aber was genau er dort aus Polizeisicht gemacht hat, ist im Journal geschwärzt.

Kapo schwärzt Akte eines Jusos grosszügig

Stückelberger: «In meiner jetzigen Situation neigt man dazu, sich zu fragen, welche Aktionen jetzt genau festgehalten wurden.» Ausserdem stört sich Stückelberger daran, dass ungewiss sei, ob die Kapo auf Grund dieser Akten Entscheidungen treffe: «Vielleicht wird mir eine nächste Kundgebung nicht bewilligt, weil meine Taten damals zu drastisch im Rapport stehen.»

Persönliches muss geschwärzt werden

Gegen die Akten könne laut der Rechtsmittelbelehrung innert 30 Tagen bei der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern Beschwerde erhoben werden. «Ein Witz», findet Jérémie Reusser (21), Vorstandsmitglied der Juso Bern, «es braucht eine unabhängige Stelle, an die man sich in solchen Fällen wenden kann.» Laut Schweizer Rechtssystem müssen lediglich Angaben geschwärzt werden, die unter das Persönlichkeitsrecht fallen.

Auf Anfrage nimmt die Kantonspolizei Bern zum Einzelfall keine Stellung und verweist auf das Datenschutzgesetz. Diesem ist zu entnehmen, dass betroffene Personen nur soweit Akteneinsicht erhalten, bis überwiegende öffentliche Interessen oder besonders schützenswerte Interessen Dritter tangiert werden.

(ber)