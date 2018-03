Das UBS-Büsi ist zurück

Was tun, wenn es draussen eiskalt ist? Genau: ab an die Wärme. Das denkt sich auch Kater Siro aus dem Breitenrainquartier alle Jahre wieder. Im Berner Nordquartier ist der Kater längst kein Unbekannter mehr und sorgt mit seinen Schlafeinlagen in der UBS-Filiale im Breitsch bei vielen Kunden für ein Lächeln.

«Seit es draussen kälter ist, ist Siro wieder häufiger in der UBS. Er wechselt ab und zu sein Stammplätzchen. Ich habe Kater Siro auch schon häufig beim Migros oder vor der Metzgerei Schori gesehen», sagt eine Anwohnerin aus dem Breitsch.

Der Kater sei längere Zeit nicht mehr aufgetaucht, umso mehr freue sie sich, dass er wieder da ist. Siro ist übrigens kein Streuner: Er hat eine Besitzerin, die im Quartier wohnt, ihn füttert und sich um seine Gesundheit kümmert. 20 Minuten berichtete 2014 schon einmal über Siro.

Ein gern gesehener Gast

Die Mitarbeiter in der UBS-Filiale stören sich jedenfalls nicht am Quartier-Kater: Er wird nicht verscheucht. Wer in der UBS-Filiale im Breitenrain Geld abheben möchte, kommt deshalb fast nicht um den Kater herum.

Auch die Kunden scheinen sich über den laut schnurrenden Kater zu freuen. «Klar kenne ich den! Der Kater lebt wahrscheinlich schon länger im Quartier als manch anderer hier. Ich freu mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe, und kraule ihn ein bisschen», sagt ein regelmässige Besucherin der Filiale.

