Polizeieinsatz wegen Kleinkind in Schublade

Via 117 meldete sich eine besorgte Mutter aus Brügg bei der Berner Polizei: Ihr kleiner Sohn sei verschwunden – dies, seit sie am Nachmittag die Wohnung gelüftet habe. Weder im Zimmer in der Stube noch in der Küche sei der Sohn auffindbar. Hatte ihr Liebling Reissaus genommen?

Sofort rückte im Februar 2017 eine Polizistin zur verzweifelten Anruferin aus – und konnte kurze Zeit später zum Glück schon Entwarnung geben. Der Vater habe den Buben aufgespürt. Er habe sich – aufgrund der kalten hereinströmenden Winterluft – in einer Schublade zurückgezogen. Durch die kuschlige Gemütlichkeit sei der Kleine dort kurzerhand eingeschlafen und so für die Mutter unauffindbar gewesen.



Die Geschichte erzählte die Kantonspolizei jetzt in der Personalzeitung der bernischen Kantonsverwaltung. Haben Sie auch von kuriosen Polizeieinsätzen mit Happy End zu berichten? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte hier:





