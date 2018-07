«Lärmbelästigungen haben stark zugenommen»

Portable Bluetooth-Speaker sind günstig, handlich und qualitativ immer hochwertiger. Vor allem in den Sommermonaten sieht und hört man sie fast an jeder Ecke. Obwohl die Verkaufszahlen stagnieren, ist das Thema aktueller denn je. Denn in den letzten Jahren hat sich die Klangqualität und die Leistungsfähigkeit der Geräte substanziell verbessert. Selbst bei kleineren Geräten dröhnt der Bass beachtlich, wie Digitec auf Anfrage von 20 Minuten erklärt.

Diese Entwicklung kann Beat Wüthrich vom Berner Schwimmbad Marzili nur bestätigen: «In den letzten zwei Jahre hat die Anzahl der Lärmbelästigungen extrem zugenommen.» Die jungen Menschen würden mit den Musikboxen im Bad ein «Rambazamba» veranstalten. Er und seine Kollegen seien aber primär für die Überwachung der Schwimmbecken zuständig. Das Kontrollieren von zu lauter Musik habe daher nicht höchste Priorität.

Unklare Rechtslage

Anfangs Mai wurde in Bern die sogenannte «Nulltoleranz-Kampagne» lanciert. Dabei geht es um Belästigungen aller Art. Mit diesen Massnahmen habe man bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, erklärt Markus Gasser vom Sportamt der Stadt Bern. Das Deeskalationsprinzip habe sich bewährt. Leute, welche sich durch Musik gestört fühlen, sollen das direkte Gespräch mit den Verursachern suchen und erst danach den Bademeister kontaktieren. Man appelliere an die Eigenverantwortung.

Rechtlich gesehen gibt es im Kanton kein Verbot von portablen Musikboxen in Schwimmbädern. Markus Gasser erklärt, dass in der Bäderverordnung lediglich das Abspielen von lauter Musik als verboten festgehalten sei. Die Verordnung basiere auf dem Prinzip der Verhältnismässigkeit.

Polizei musste noch nicht eingreifen

Auch in den Bestimmungen des Marzili ist der Gebrauch von portablen Musikboxen nicht ganz klar definiert: «Der Gebrauch und das Abspielen von elektronischen Unterhaltungsgeräten ist nur mit Kopfhörern und nur insoweit gestattet, als andere Gäste dadurch nicht gestört werden». Wann sich jemand durch Musik gestört fühlt, bleibt somit sehr subjektiv, bestätigt auch Beat Wüthrich.

Ein Augenschein am Montag vor Ort im Marzili zeigt: Vereinzelt hört man Musik aus Boxen, jedoch ist die Lautstärke angenehm leise. Allgemein präsentiert sich die Lage eher entspannt. Wüthrich und Gasser bestätigen beide, dass nahezu alle Larmbelästigungen durch Gespräche gelöst werden konnten. Vereinzelt mussten Besucher aus dem Schwimmbades gewiesen werden, so Wüthrich, aber die Polizei musste nie eingeschaltet werden.