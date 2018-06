Bub mit Trottinett stirbt nach Kollision mit Auto

Am Freitagmorgen kurz nach 10 Uhr ereignete sich in Lyss BE ein Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, kollidierte ein Auto im Bereich der Einmündung Rosengasse und Bürenstrasse mit einem Kind, das mit einem Trottinett unterwegs war. Der kleine Bub wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Trotz Rettungsmassnahmen verstarb er noch an der Unfallstelle.

Die Bürenstrasse musste nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Lyss/Zeugenaufruf: Kind bei Unfall tödlich verletzthttps://t.co/khS4BXR3aV — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 15. Juni 2018

Die Kantonspolizei Bern ist auf der Suche nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann, soll sich melden unter 032 344 51 11.

(sil)