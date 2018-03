Sklaven trugen Königin durch Survival-Run

Beim diesjährigen Survival Run in Thun stellten sich «Cool Runnings»- Jamaikaner, Superhelden in Badehosen und Indianer den Hindernissen – über 3500 Abenteuerlustige balancierten über Baumstämme und Heuballen und kraxelten unter Lastwagen und Tarnnetzen in Richtung Ziel. Mit jedem verspäteten Fasnächtler wurde die Piste matschiger und die ausgefallenen Verkleidungen unkenntlicher.

Kleopatra lässt sich tragen

Und mittendrin ich, zum allerersten Mal. Im grün-goldenen Kleopatra-Kleid und einer selbstgebauten Sänfte «bewältigte» ich den Survival Run über 18 Kilometer – und gelangte schliesslich ins Ziel. Dies hauptsächlich dank meinen beiden Trägern, die mich ganz in alt-ägyptischer Tradition den Schlammhügel hochtrugen und mühelos den vielen klatschenden Zuschauern vorführten.

Bald hatten wir alle Sprüche der Mitläufer und Zuschauer gehört und beantwortet: «Darf ich auch mitreiten?» – «Kostet 5 Franken pro hundert Meter» oder: «Ich dachte, du wirst

die ganze Zeit getragen!» – «Dachte ich auch, war ein schlechter Deal».

Fairness und Teamgeist im Matsch

Natürlich rannte ich als Cleopatra zwischendurch auch selbst ein paar Meter. Denn Fairness und Teamgeist wurden auch beim 6. Survival Run grossgeschrieben. Dies merkt man auch auf der Strecke: Immer wieder wurde uns Hilfe angeboten, wenn wir das schwere Vehikel über die Hindernisse bugsieren mussten. Und als einer meiner beiden Träger seine Aufgabe wegen starker Wadenkrämpfe nicht mehr ausführen konnte, meldete sich sofort ein anderer Läufer für seinen Posten.

Das Fieseste kam allerdings zum Schluss: Wer es durch die erste Runde einigermassen trocken schaffte, wurde beim letzten Hindernis mit dem Wasserschlauch gnadenlos die Rutsche hinunter befördert. Folge: Kleopatra mit ihren Begleitern patschnass, die Sänfte halbiert. Dennoch: Nächstes Jahr bin ich wieder dabei!