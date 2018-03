Zum Tag der Frau auf den Käfigturm geklettert

Am Käfigturm hochklettern? Für Simone Jungo ein Klacks, wenn es um den Tag der Frau geht. Unter dem Motto «Wir lassen uns nicht aufhalten» nahm sie das Projekt am Donnerstagmorgen in Angriff.

Die 36-Jährige Informatikerin aus Schmitten FR erklomm den Turm zwischen Bahnhof und Zytglogge in etwa sieben Minuten. «Während des Kletterns verliere ich das Zeitgefühl, aber die Menschen auf dem Boden haben gestoppt», erklärt Hobby-Kletterin Jungo.

Angefragt für diese Aktion habe sie die Kommission für Frauenfragen, die einen Ausdruck für Zielstrebigkeit und Engagement suchte. Jungo ist überzeugt: «Das Klettern versinnbildlicht diese beiden Tugenden. Denn mit einem starken Willen kann man fast alles erreichen.»

(ber)