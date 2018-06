Könizer Schulen wappnen sich gegen Amokläufer

600 Klassenzimmer von Könizer Schulen werden mit einem Notfall-Telefon ausgerüstet. Damit sollen die Berner Schulkinder und deren Lehrer vor allfälligen Schiessereien geschützt werden. «Im Notfall können Lehrer und Schüler über dieses Telefon einen Alarm auslösen», sagt Urs Küenzi, Co-Leiter der Gemeindebauten Köniz, gegenüber Energy Bern.

Der Hilferuf via Hörer löst aber nicht etwa eine laute Sirene aus: Bei der Installierung handelt es sich absichtlich um ein stummes System, das vom Angreifer nicht bemerkt wird. «Es heult nirgends eine Sirene, sondern man erhält ganz klare Anweisungen per Telefon, was zu tun ist», sagt Küenzi. Die Anweisungen gibt ein automatischer Telefonbeantworter. Hier können verschiedene Codes eingegeben werden, um die Art der Gefahr stumm zu übermitteln.

Kostenpunkt: 100'000 Franken

Die Handhabung des Amok-Telefons muss vorerst noch geübt werden: An zwei Schulen läuft bereits ein Test mit dem Alarmsystem. Die Kosten für den Amokalarm belaufen sich laut der Gemeinde auf rund 100‘000 Franken.

