Wem es beim Kaffee nicht nur um den Geschmack, sondern auch um das Optische geht, sollte etwas mit dem Begriff «latte art» anfangen können. Besonders in Japan ist die Kunst der Milchschaumfiguren schon weit verbreitet. Auch in Bern stürzten sich bereits erste Nachahmer auf den niedlichen Trend. Im Café der Turnhalle Bern machte sich letzte Woche eine Mitarbeiterin an die Arbeit und malte, auch wenn nur zum Spass, diese niedlichen Katzenfiguren in den Kaffee (siehe Bildstrecke).

«Die Mitglieder meines Teams würden mich hassen, wenn sie die ganze Woche solche aufwendigen Figuren in den Kaffee malen müssten. Ich habe die Figuren eigentlich nur zum Spass gemacht», sagt Flavia mit einem Lächeln im Gesicht. Sie wurde durch eine Fernsehsendung auf die Kunst im Kaffee aufmerksam gemacht und war sofort begeistert davon.

Wie bemalt man Kaffee?

«Man muss den Kaffee gut aufschäumen, damit richtig viel Milchschaum entsteht», sagt Flavia. Dann könne man versuchen, mit einem Löffel und viel Feingefühl den Schaum so zu formen, wie man ihn haben möchte. Für den Verkauf wären die Figürchen jedoch viel zu aufwendig. Wer trotzdem Lust auf einen solchen Cappuccino hat, kann Flavia jeweils montags oder dienstags im Café der Turnhalle ganz lieb fragen und bekommt dann vielleicht sogar eine der exklusiven Schaumfiguren serviert.

Fotos in den Kaffee drucken

In Japan ist die Technologie im Bereich der Kaffeekunst schon einen Schritt weiter. Mittlerweile wurde sogar ein Drucker entwickelt, der Fotos oder Schriftzüge in Perfektion auf den Kaffee drucken kann.



