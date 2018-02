Feuerwehr hievt Kühe aus Todesfalle Jauchegrube

50 Kühe besitzt der Berner Stadtrat Daniel Lehmann. Es könnten heute nur noch 47 sein. Am Mittwoch musste er um das Leben von drei seiner Tiere fürchten – sie fielen in die Jauchegrube auf seinem Hof in Oberbottigen. Das Unglück ereignete sich kurz nach dem Mittag: «Ich hörte eine Kuh rufen. Das Muhen klang aber ganz anders als üblicherweise», sagt der SVP-Politiker. Als er nachschauen ging, musste er

feststellen, dass die Abdeckung der Jauchegrube fehlte und Kühe hineingefallen waren.

Ertrinken oder Ersticken

«Insgesamt drei meiner Milchkühe sind in den Kanal gefallen.» Die Dimensionen der Grube sind eindrücklich: 25 Meter lang und 1,7 Meter tief. Der warme Winter rettete den Tieren möglicherweise das Leben, denn im Normalfall wäre die Güllegrube jetzt randvoll. «Weil wir jedoch im Januar bereits die Felder mit Bschütti gedüngt haben, war die Grube nur etwa bis 50 Zentimeter gefüllt.» Lehmann alarmiert umgehend die Berufsfeuerwehr Bern.

Das Gas, welches in Jauchegruben enthalten ist, kann Menschen wie Tiere töten. Aus diesem Grund öffnete der Bauer zusammen mit seinem Nachbar, der zu Hilfe eilte, weitere Abdeckungen: «Dank der kräftigen Bise kam so Luft in den Schacht», sagt der Landwirt.

Geübte Feuerwehr

Als die Berufsfeuerwehr schliesslich eintraf, ging alles ganz schnell: «Zwei Feuerwehrmänner stiegen in die Grube, dann wurde Kuh für Kuh mit einem Kran aus dem Loch gehoben.» Lehmann, der selber 20 Jahre bei der Feuerwehr war, ist voll des Lobes: «Das ganze lief sehr ruhig und speditiv ab.»

Kein Wunder, die Feuerwehr hat Übungen mit solchen Einsätzen: «Wir müssen mehrmals im Jahr Tiere aus der Güllengruben befreien», sagt Thomas Roder, Sprecher der Berufsfeuerwehr Stadt Bern. Dabei würden die Rettungskräfte jeweils mit Atemschutz und Schutzanzügen zu den Tieren steigen. Die Gründe, warum Tiere in die Jauchegrube fallen, könnten unterschiedlich sein, sagt Roder.

Und dann noch das Kalb

Warum die Kühe auf Lehmanns Hof in die Grube fielen, kann sich der Stadtrat auch noch nicht ganz erklären: «Die Metallabdeckung, welche sonst über dem Kanal liegt, befand sich einen Meter neben dem Kanal.» Sie müsse irgendwie fortgespickt worden sein. Der Grossratskandidat glaubt an einen Materialschaden und will das System untersuchen gegebenenfalls ersetzen lassen.

«Als Bauer lebe ich für diese Tiere. Der Gedanke, dass drei von ihnen beinahe ums Leben kamen, ist schrecklich.» Es sei ein stressiger Tag gewesen: «Wegen dem Unglück konnte ich abens auch nicht an die Vorstellung der Reigierungsratskandidaten in Bümpliz», sagt Lehmann. Auch in der Nacht kam der Berner nicht zur Ruhe – bereits am Abend kündigte sich die Geburt eines Kalbs an. Um 3 Uhr morgens erblickte es das Licht der Welt. Bauer zu sein nun Mal viel Arbeit, so Lehmann: «Aber Landwirt ist auch kein Beruf, sondern eine Lebenseinstellung.»



(cho)