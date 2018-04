Hier kommt beim Znacht eine Lawine runter

Kurz vor 18 Uhr ist am Sonntag in der bernischen Gemeinde Wimmis eine Lawine niedergegangen. Die Familie der Gemeinderätin Barbara Josi (SVP) wollte sich gerade gemütlich zu Tische setzen, als sie vom Naturspektakel am nahen Niesen überrascht wurde – und das Ganze via Handykamera dokumentierte.

«Eine solch grosse Lawine kam schon lange nicht mehr den Hang hinunter», sagt eine Augenzeugin. Eine andere Anwesende kann sich indes nicht auf das Naturspektakel konzentrieren, sondern sorgt sich um das Risotto auf dem Herd, wie im Video zu hören ist.

Die Gemeinde bestätigte den Lawinenniedergang gegenüber 20 Minuten. Bisher seien noch keine Schäden bekannt.

(rc)