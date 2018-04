Lehrer will mit Schülern 24h-Marsch absolvieren

Steve Knuchel plant in diesem Jahr erneut eine gewaltige Wanderung. Am 28. Juni werden die 16 Schüler und acht Leiter von Wiedlisbach BE nach Biel aufbrechen. Dort nehmen sie den Zug nach Martigny VS, wo sie ungefähr um 21 Uhr ankommen sollten. Dann gehts erst richtig los: Während der Nacht nimmt die Gruppe den 40-Kilometer-Marsch zum Aquapark in Le Bouveret VS auf sich, wo die zweitägige Schulreise mit einem Badiaufenthalt endet. Insgesamt sind dies rund 80 Kilometer zu Fuss innerhalb von knapp 24 Stunden.Bereits vor vier Jahren hatte ein Ostschweizer Reallehrer ein ähnliches Projekt mit seiner Klasse durchgeführt. Damals riet sogar die Schweizer Armee vom Vorhaben ab.