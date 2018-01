30 Millionen und viel Schoggi für Olten

In Olten dürfte es künftig noch stärker nach Schoggi duften: Premium-Schokoladen-Hersteller Lindt & Sprüngli investiert 30 Millionen Franken in den Ausbau seines Werks in der Dreitannenstadt, das sogenannte Cocoa Center.

Neben einer weiteren Linie für das Rösten von Kakaobohnen und einer neuen Verladehalle sei auch eine hochmoderne Forschungsanlage für Tests an Bohnen, Rezepturen und Verfahren geplant, heisst es in einer Mitteilung.

Eröffnung soll 2019 erfolgen

Im Cocoa Center in Olten werden rohe Kakaobohnen aus Westafrika und Südamerika zu Kakaomasse verarbeitet. Diese wird anschliessend an die Produktionsgesellschaften in der Schweiz, Deutschland, Italien und Frankreich geliefert, wo die fertigen Lindt-Produkte hergestellt werden.

Die neuen Kapazitäten sollen ab Frühjahr 2019 zur Verfügung stehen.

(sul)