Linke kündigen Anti-WEF-Demo an

Unter dem Motto «No Future for Capitalism – unite global Struggles» rufen linke Kreise auf revolutionär.ch dazu auf, am 13. Januar durch Bern zu ziehen, um gegen das Weltwirtschaftsforum in Davos zu demonstrieren.

Das WEF findet vom 23. bis 26. Januar statt. Das Thema dieses Jahr lautet: «Das Schaffen einer gemeinsamen Zukunft in einer zerrissenen Welt.» Das nehmen die Linksautonomen in ihrem Demo-Aufruf auf die Schippe. «Einmal mehr inszenieren sich einige wirtschaftliche und politische Führer als Retter der Welt», schreiben sie.

Christoph Gnägi, Sprecher der Kantonspolizei, bestätigt auf Anfrage, dass die Polizei vom Demonstrationsaufruf Kenntnis hat. Zusammen mit der Stadt werde nun die Lage beurteilt und anschliessend über das Dispositiv entschieden.



(ct)