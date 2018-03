Neue Tempo-30-Zone verwirrt eine ganze Stadt

Auf einem rund 200 Meter langen Abschnitt der Bielstrasse, die quer durch die Gemeinde Lyss führt, wurde im November eine neue 30er-Zone eingeführt. Im Rahmen dieser Massnahme wurden alle Fussgängerstreifen in diesem Gebiet entfernt.

Umfrage Wer hat in einer 30er-Zone Vortritt? Ganz klar, natürlich der Autofahrer!

Ganz klar, natürlich der Fussgänger!

Ich bin mir nicht ganz sicher.

«Sehr verwirrend, sowohl für Autofahrer wie auch für Fussgänger», finden manche Kommentarschreiber auf 20 Minuten. Ein Mann meint: «Genau in diesen 30-er Zonen funktionierts nicht. Da tschalpen die Fussgänger vor deiner Karre durch, als wären sie unsterblich. Ein schlechtes System, wo beide Verkehrsteilnehmer das Gefühl haben, sie hätten Vortritt.»

Die Zone der Verwirrung

Grund genug für 20 Minuten, vor Ort einen Augenschein zu nehmen. Einzelne Autofahrer finden, dass es wegen der 30-er-Zone nun noch mehr Stau gebe. Auch für Fussgänger Peter S. (65) ist die Lage an der Bielstrasse noch immer ein bisschen verwirrend: «Es hat keine Fussgängerstreifen mehr und die Strasse ist durch die anliegenden Geschäfte sehr belebt. Manchmal ist nicht ganz klar, wer jetzt genau Vortritt hat.»

Laut Gesetz ist die Lage an der Bielstrasse jedoch klar: In einer 30er-Zone darf man die Strasse als Fussgänger überall queren, hat aber trotzdem keinen Vortritt gegenüber dem Strassenverkehr. Man muss sich eine Lücke suchen – hierzu hat der Kanton im Projekt LyssPluss auch einen Mittelstreifen angebracht, auf dem die Fussgänger wenn nötig kurz einen Zwischenhalt machen können.

Schneller unterwegs in der 30-er Zone?

Eine der ersten solchen Tempo-30-Zonen mit freien Fussgänger-Querungen hatte vor 13 Jahren die Gemeinde Köniz eingeführt. Dort hat man sich längst an das System gewöhnt. «Ich habe die Strasse noch vor dieser 30er-Zone erlebt und muss heute sagen, dass dies eines der besten Dinge ist, die die Gemeinde hier eingeführt hat», sagt Hans-Ruedi Streit (79), der aus Köniz stammt.

Ob man mit der neuen 30er-Zone schneller ans Ziel komme ist laut Christian Gautschi, Leiter des Polizeiinspektorats der Gemeinde Lyss, nur schwer zu beantworten: «Es kommt auf die Verkehrslage an. Morgens um fünf Uhr war man sicherlich schneller am Ziel als man hier noch Tempo 50 fahren konnte.» Trotzdem läuft der Verkehr seiner Ansicht nach mit der neuen 30er-Zone definitiv flüssiger: «Die Leute können die Strasse auf der ganzen Länge queren, so bilden sich auch keine Staus vor den Fussgängerstreifen.»

(RC)