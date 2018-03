Mann (68) bei Fräsarbeiten tödlich verletzt

Der Kantonspolizei Bern wurde am Sonntagabend, 18. März mitgeteilt, dass ein Mann nach einem Freizeitunfall im Spital verstorben sei. Umgehend wurden erste Ermittlungen aufgenommen, um den Unfallhergang und die Umstände des Todes zu klären.

Unfall wird weiterhin untersucht

Aktuellen Erkenntnissen zufolge hatte der Mann am Samstag, 17. März, in Langnau im Emmental Fräsarbeiten durchgeführt, als er von einem Holzstück getroffen und verletzt wurde. Er musste in der Folge mit einer Ambulanz ins Spital gebracht werden, wo er am darauffolgenden Sonntagabend verstarb.

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 68-jährigen Mann aus dem Kanton Bern. Der Unfall wird nach wie vor untersucht.

(20 Minuten)