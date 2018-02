Mann schwer verletzt in Auto eingeklemmt – tot

In der Nacht auf Samstag wurde die Polizei alarmiert, dass sich eine schwer verletzte Person in einem Auto in Brienzwiler befinde. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Mann in einem stark beschädigten Fahrzeug eingeklemmt war, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte.

Die Feuerwehr konnte den Schwerverletzten befreien, es handelte sich um den Beifahrer. Er musste in kritischem Zustand ins Spital gebracht werden. Er verstarb in der Nacht auf Sonntag, teilte die Kapo mit.

Mit Leitplane zusammengestossen

Auch der Autolenker, der ebenfalls verletzt wurde, musste hospitalisiert werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das Auto auf der Brünigstrasse talwärts Richtung Brienzwiler unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kollidierte es mit einer Leitplanke. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.

