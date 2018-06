Mann stürzt mit Auto über Felswand und stirbt

Auf einer Quartierstrasse in Winznau hat am frühen Mittwochnachmittag ein Mann (78) die Kontrolle über sein Auto verloren: Nachdem er am rechten Fahrbahnrand ein parkiertes Motorrad touchiert hatte, fuhr er über diese hinaus, durchbrach eine Hecke und stürzte in der Folge über eine rund 20 Meter hohe

Felswand. Beim Eintreffen der Rettungskräfte habe nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden können, so die Polizei.

Die Unfallursache ist derzeit nicht bekannt und bildet Gegenstand der eingeleiteten Untersuchungen.

Schwierige Bergung

Für die Bergung des Verunfallten und seines Fahrzeuges aus dem steilen und unwegsamen Gelände musste ein Spezialkran aufgeboten werden.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter Telefon 062 311 80 80 zu melden.

(gux)